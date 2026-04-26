MILANO. Il supervisore VAR Andrea Gervasoni è indagato dalla Procura di Milano per frode sportiva “in concorso con altre persone”, nell’ambito di un’inchiesta legata a un episodio avvenuto durante una partita di Serie B.

Secondo quanto riportato nell’avviso di garanzia notificato all’ex arbitro, i fatti risalgono all’8 marzo 2025, in occasione della gara tra US Salernitana 1919 e Modena FC. In particolare, Gervasoni avrebbe “incalzato e sollecitato” l’addetto VAR Luigi Nasca affinché richiamasse il direttore di gara Antonio Giua alla revisione al monitor (on field review), in relazione alla concessione di un calcio di rigore a favore della squadra emiliana.

La Procura ipotizza quindi un’interferenza nel processo decisionale arbitrale, configurando il reato di frode sportiva. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulle eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti.

A seguito della notifica dell’avviso di garanzia, Gervasoni ha deciso di autosospendersi dall’incarico, in attesa degli sviluppi dell’indagine.