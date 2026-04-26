Momenti di apprensione lungo il Sentiero degli Dei, dove una turista è rimasta ferita dopo aver riportato un trauma alla caviglia che le ha impedito di proseguire il cammino. L’incidente si è verificato tra la mattonella 6 e la 7 del noto percorso escursionistico.

Scattato l’allarme, la centrale operativa ha attivato l’elisoccorso 118. Sul posto è intervenuta anche la squadra tecnica e sanitaria del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, che ha raggiunto la donna, prestato le prime cure e provveduto alla stabilizzazione.

La turista è stata successivamente recuperata tramite verricello e trasportata in sicurezza. Il marito, rimasto illeso, è stato invece accompagnato a valle dalla squadra di terra fino a Bomerano.

Le condizioni della donna non sono state rese note, ma l’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi.