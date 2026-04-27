Momenti di forte tensione al termine della gara Under 16 Regionale Golden tra Agrese e Blue Devils, disputata ad Angri e conclusasi sul punteggio di 1-1.

A denunciare quanto accaduto è un genitore di un giovane calciatore, che ha segnalato episodi ritenuti gravi sia prima che dopo l’incontro.

La denuncia

Secondo il racconto, già all’arrivo allo stadio un membro dello staff della squadra di casa avrebbe rivolto espressioni volgari e offensive davanti a dirigenti e ragazzi.

Durante la partita il clima sarebbe stato particolarmente teso, ma l’episodio più preoccupante si sarebbe verificato al termine della gara.

Il dopo partita

Nel parcheggio, alcuni tesserati della società ospitante si sarebbero avvicinati con caschi da moto in mano, assumendo atteggiamenti intimidatori e tentando di aggredire membri della squadra avversaria.

Nel corso dell’episodio sarebbero stati rivolti insulti pesanti anche ai genitori presenti, con offese indirizzate, secondo la denuncia, anche a una madre.

La richiesta

«Chiediamo che gli organi competenti intervengano con decisione. Questo non è calcio, non è sport» – conclude il genitore, auspicando provvedimenti per garantire il rispetto e la sicurezza nei campi giovanili.