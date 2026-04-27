Importante risultato per la sanità territoriale dell’ASL Salerno, dove il primo paziente sottoposto a emodialisi domiciliare è arrivato con successo al trapianto di rene.
Il percorso
L’uomo è stato il primo a sperimentare il servizio innovativo di dialisi a domicilio, attivato dall’Asl Salerno lo scorso anno. Un percorso che gli ha consentito di gestire la terapia direttamente a casa, migliorando la qualità della vita e mantenendo condizioni cliniche ottimali.
Il trapianto
La scorsa settimana è arrivata la chiamata tanto attesa: l’intervento di trapianto è stato eseguito con successo.
Ora il paziente potrà iniziare un percorso di recupero che lo porterà gradualmente a tornare a una vita normale.
Un modello innovativo
L’esperienza conferma l’efficacia della dialisi domiciliare, sempre più considerata una soluzione strategica per:
- migliorare la qualità della vita dei pazienti
- ridurre gli accessi in ospedale
- garantire continuità terapeutica
Un risultato che rafforza l’impegno dell’Asl Salerno nell’innovazione dei servizi sanitari e nella presa in carico personalizzata dei pazienti.