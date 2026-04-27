Importante risultato per la sanità territoriale dell’ASL Salerno, dove il primo paziente sottoposto a emodialisi domiciliare è arrivato con successo al trapianto di rene.

Il percorso

L’uomo è stato il primo a sperimentare il servizio innovativo di dialisi a domicilio, attivato dall’Asl Salerno lo scorso anno. Un percorso che gli ha consentito di gestire la terapia direttamente a casa, migliorando la qualità della vita e mantenendo condizioni cliniche ottimali.

Il trapianto

La scorsa settimana è arrivata la chiamata tanto attesa: l’intervento di trapianto è stato eseguito con successo.

Ora il paziente potrà iniziare un percorso di recupero che lo porterà gradualmente a tornare a una vita normale.

Un modello innovativo

L’esperienza conferma l’efficacia della dialisi domiciliare, sempre più considerata una soluzione strategica per:

migliorare la qualità della vita dei pazienti

ridurre gli accessi in ospedale

garantire continuità terapeutica

Un risultato che rafforza l’impegno dell’Asl Salerno nell’innovazione dei servizi sanitari e nella presa in carico personalizzata dei pazienti.