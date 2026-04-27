Aumenti a due cifre per i prezzi dell’ortofrutta e dei generi alimentari, consumi in calo e timori crescenti per il futuro del turismo: è il quadro che emerge dalle ultime analisi sull’economia campana, sempre più condizionata dal caro energia e dalla crisi dei carburanti.

Secondo gli operatori del settore, l’incremento dei costi sta colpendo soprattutto i prodotti freschi, con ripercussioni dirette sulle abitudini di acquisto dei cittadini. Una dinamica che rischia di aggravarsi nei prossimi mesi, incidendo anche sul comparto turistico: dopo una prima fase in cui il mercato interno ha compensato il calo degli stranieri, si teme ora una flessione generale.

Le criticità riguardano anche il trasporto pubblico. L’Ente Autonomo Volturno ha stimato un aumento dei costi pari al 30% per la gestione di treni e autobus, tra cui le linee della Circumvesuviana e della Cumana. In una comunicazione alla Regione, il presidente Umberto De Gregorio ha quantificato l’impatto economico: la spesa annua per energia e carburante passerebbe da 20 a 24 milioni di euro.

Situazione simile anche per Asia Napoli, la società che gestisce la raccolta rifiuti nel capoluogo, che prevede un aggravio di circa 1,7 milioni di euro.

Preoccupazione anche sul fronte occupazionale e produttivo. La CGIL lancia l’allarme su possibili ripercussioni per l’export, in particolare nei settori agroalimentare e manifatturiero. Secondo gli esperti, il rischio concreto è quello di un effetto a catena: aumento generalizzato dei prezzi, contrazione dei consumi e ulteriore pressione sulle famiglie e sull’economia regionale.