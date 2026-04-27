BACOLI. Un litigio per una ragazza degenera in violenza durante il weekend del 25 aprile. Due ragazzi di 16 anni, entrambi di Pozzuoli, sono rimasti feriti da fendenti nei pressi del porto di Marina Grande, a Bacoli.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, allertati da una segnalazione al 112. I due giovani presentavano ferite superficiali da arma da taglio e sono stati medicati dal personale del 118 direttamente sul luogo dell’aggressione, senza necessità di ricovero.

Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirli sarebbe stato un 17enne del posto, fuggito subito dopo l’episodio. Il ragazzo si è poi presentato in caserma accompagnato dai genitori ed è stato segnalato alla Procura per i Minorenni. Dovrà rispondere di lesioni personali aggravate.

Allarme coltelli tra i giovani

L’episodio riaccende i riflettori sull’uso sempre più diffuso di armi da taglio tra minorenni. Solo pochi giorni fa, a Marigliano, un 17enne era stato accoltellato durante una rissa, mentre a Scampia un 14enne era stato ferito nei bagni della scuola.

Un fenomeno preoccupante, come sottolineato dal procuratore generale di Napoli Aldo Policastro, che ha parlato di un “uso crescente e disinvolto delle armi tra i più giovani”. Numeri allarmanti: nel 2025 la Procura minorile ha registrato 468 procedimenti legati alle armi, oltre a casi di omicidio e criminalità organizzata giovanile.

Un quadro che evidenzia una vera emergenza sociale e richiama l’attenzione su prevenzione e controllo del territorio.