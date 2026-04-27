NAPOLI. Colpo milionario in un appartamento di via Orazio, nel quartiere Posillipo, dove una banda di ladri ha svaligiato la casa di un imprenditore tessile in pensione e della moglie. Il bottino complessivo sfiora il mezzo milione di euro.

Tra i beni rubati spicca un diamante da 26 carati del valore di circa 300mila euro, custodito in un cassetto dello studio. I malviventi hanno portato via anche contanti e numerosi monili preziosi, oltre al dischetto contenente le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, i proprietari e la donna di servizio non si sarebbero accorti di nulla durante il furto. Non si esclude che siano stati narcotizzati nel sonno. I banditi, almeno due, sarebbero entrati forzando le finestre e agendo con il supporto di un complice all’esterno con funzione di palo.

Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato di polizia Posillipo, coordinati dalla Procura di Napoli. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle videocamere presenti in zona nel tentativo di risalire ai responsabili.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nel quartiere, già teatro nei mesi scorsi di una rapina simile, sempre ai danni di un imprenditore, per un valore complessivo di circa 500mila euro.