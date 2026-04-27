Momenti di tensione lungo via Garibaldi a Nocera Inferiore, dove una coppia è stata denunciata dopo aver insultato e ostacolato due agenti della polizia municipale intervenute per una sosta irregolare.

I fatti

L’episodio si è verificato nella giornata di giovedì, quando le vigilesse sono intervenute per un’auto parcheggiata sul marciapiede nei pressi di un bar. Alla guida una donna, ferma in attesa di un uomo all’interno dell’attività commerciale.

Al primo richiamo degli agenti, che invitavano a liberare il passaggio, sarebbero partiti gli insulti nei confronti delle due operatrici. La situazione è poi degenerata quando la coppia, una volta risalita in auto, si sarebbe rifiutata di fornire i documenti tentando anche di allontanarsi con una retromarcia ritenuta pericolosa.

L’intervento e la denuncia

Sul posto sono giunte altre pattuglie della municipale a supporto delle colleghe. I due sono stati identificati e denunciati all’autorità giudiziaria con le accuse di:

resistenza a pubblico ufficiale

oltraggio

tentate lesioni

L’informativa è stata trasmessa alla Procura della Repubblica, che ora valuterà gli sviluppi del caso.

Il problema delle soste selvagge

L’episodio riaccende i riflettori su un fenomeno sempre più diffuso in città: le soste irregolari. Tra centro e periferie, sono numerose le segnalazioni di auto parcheggiate in modo scorretto, spesso su marciapiedi o in punti che ostacolano la circolazione e mettono a rischio i pedoni.