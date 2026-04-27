Operazione dei Carabinieri a Nocera Inferiore nella giornata del 25 aprile 2026.

I militari della Sezione Operativa del Reparto Territoriale hanno arrestato un uomo, C.D., con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazione degli obblighi verso le forze dell’ordine (art. 192, comma 7-bis del Codice della Strada).

I fatti

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo, alla guida della propria auto, non si sarebbe fermato all’alt imposto dai Carabinieri.

Dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e bloccato.

La droga sequestrata

Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità:

  • 14 dosi di cocaina
  • per un peso complessivo di circa 2 grammi

L’uomo è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Redazione

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