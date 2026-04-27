Clima politico ancora incandescente a Pagani dopo il commissariamento del Comune. Mentre i commissari prefettizi si insediano a Palazzo San Carlo, l’ex sindaco Raffaele Maria De Prisco torna a parlare e lo fa attraverso una diretta social, rilanciando il confronto politico in città.
“Si tornerà presto al voto”
Nel suo intervento, De Prisco si è detto convinto che il periodo di gestione straordinaria sarà più breve del previsto:
«Sono certo che andremo a votare prima dei 18 mesi».
Una dichiarazione che ha subito acceso il dibattito, tra chi la interpreta come una valutazione fondata su possibili sviluppi amministrativi e chi, invece, la legge come un messaggio politico rivolto ai suoi sostenitori.
Sulla possibilità di una nuova candidatura, l’ex primo cittadino mantiene cautela: «Al momento non ci penso», pur continuando a difendere il proprio operato.
Scontro sul PUC
Sul fronte opposto, l’onorevole Alberico Gambino ha attaccato duramente l’amministrazione uscente, parlando di criticità nella gestione della città.
Al centro del confronto resta il Piano Urbanistico Comunale (PUC). L’ex candidato sindaco Davide Nitto ha replicato alle accuse, respingendo ogni addebito e rivendicando il lavoro svolto.
A rendere ancora più complesso il quadro è intervenuto anche Pasquale Calabrese, che ha segnalato presunte lacune documentali proprio sul PUC.
Una città sospesa
Con i commissari prefettizi chiamati a gestire l’ente, Pagani vive una fase di transizione delicata: da un lato la necessità di ristabilire equilibrio amministrativo, dall’altro una classe politica già proiettata alla prossima tornata elettorale.