L’ex consigliere interviene dopo lo scioglimento del consiglio comunale: focus su De Prisco, sicurezza e tenuta sociale
Le perplessità dopo lo scioglimento
A Pagani, all’indomani dello scioglimento del consiglio comunale, interviene Santino Ruggiero, già consigliere comunale negli anni passati, che manifesta le proprie perplessità rispetto alla vicenda che ha coinvolto l’ente di piazza D’Arezzo. Una riflessione che si inserisce in un momento delicato per la città, chiamata a confrontarsi con una fase di gestione straordinaria e con le conseguenze istituzionali del provvedimento.
Il riferimento al sindaco e l’appello alla comunità
Nel suo intervento, Santino Ruggiero si sofferma anche sulla posizione del sindaco Raffaele Maria De Prisco, ritenuta di fatto marginale rispetto agli eventi che hanno determinato lo scioglimento dell’amministrazione.
L’ex consigliere rivolge quindi un appello alla città, invitando a mantenere viva la comunità anche durante il periodo di commissariamento, attraverso iniziative capaci di sostenere il tessuto sociale. Parallelamente, richiama l’attenzione delle forze dell’ordine sulla necessità di garantire, per quanto possibile, un maggiore livello di sicurezza sul territorio.
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