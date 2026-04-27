Sindaco Giuseppe Canfora ha appena firmato l'ordinanza di sospensione dell'attività dell'impianto biogas di Foce. L'aria irrespirabile e gli odori nauseabondi provenienti dall'impianto biogas avevano...

Una lingua di fuoco visibile anche a diverse centinaia di metri di distanza ha avvolto e distrutto parte di un’azienda che da oltre 40 anni produce contenitori e supporti ecologici per lumini. L’incendio avvenuto nella notte tra lunedì e martedì si è sviluppato in vicinale De Felice verso le 3,00 quando. Lo stabilimento è posto proprio sotto l’abitazione del titolare. A dare l’allarme è stato uno dei figli del titolare di rientro da una serata con gli amici, è stato il figlio a rendersi conto di quanto stava accadendo. Prima tanto fumo, poi un’esplosione prodotta...