PENTA (SA). Protesta e indignazione per quanto segnalato da alcuni cittadini al Centro Commerciale Le Cinque Porte, dove continuano a registrarsi comportamenti scorretti nei parcheggi riservati alle persone con disabilità.
“Ogni volta che vado a fare la spesa mi sale il sangue alla testa”, racconta un utente, denunciando in particolare il mancato rispetto del cosiddetto “spazio di rispetto”, ovvero l’area laterale agli stalli per disabili necessaria per consentire l’apertura completa delle portiere e il passaggio della sedia a rotelle.
Uno spazio fondamentale per garantire accessibilità e autonomia, che però – secondo la segnalazione – verrebbe sistematicamente ignorato da automobilisti che parcheggiano in modo improprio, rendendolo di fatto inutilizzabile.
Non manca anche una critica più ampia: “Nella giornata mondiale dell’ipocrisia ci si riempie di post sull’inclusione, ma poi nella realtà manca completamente il rispetto”.
Un richiamo, dunque, al senso civico e all’attenzione quotidiana verso le esigenze di tutti, soprattutto in luoghi pubblici ad alta frequentazione come i centri commerciali.