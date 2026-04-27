Dichiarazioni forti da parte di Pasquale Aliberti, che si presenta ai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia come candidato alla presidenza della Provincia di Salerno.

L’affondo politico

Nel suo intervento, Aliberti ha ricostruito un episodio legato all’ex presidente della Provincia e sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, parlando di un clima politico teso e di rapporti difficili con Vincenzo De Luca.

«Ho visto la faccia del sindaco Napoli quando è venuto in Provincia per l’ultimo consiglio: ha indicato Guzzo come vicepresidente ed è andato via. Nei corridoi avrebbe incrociato De Luca, che senza fermarsi gli avrebbe detto: “Vatti a dimettere”», ha dichiarato.

La questione indennità

Aliberti ha poi criticato una decisione amministrativa relativa all’indennità di carica del presidente della Provincia, sostenendo che sarebbe stata adeguata senza confronto con il Consiglio:

«È stata fatta una variazione di bilancio da solo, per adeguarsi l’indennità anche in modo retroattivo».

“Uso della Provincia”

Secondo il candidato, questi episodi rappresenterebbero un esempio di gestione personalistica dell’ente:

«Questo dimostra il potere enorme della Provincia e l’utilizzo che ne è stato fatto».

Lo scenario politico

Aliberti conclude sottolineando un cambio di fase:

«Oggi gli spazi si sono ridotti», lasciando intendere un possibile riequilibrio nei rapporti politici e istituzionali in vista delle prossime scelte per la guida della Provincia.