Identità e territorio. Murales e installazione luminosa per rafforzare l’identità cittadina e promuovere sviluppo economico, culturale e turistico

Un simbolo per la città degli innamorati

A San Valentino Torio è stato svelato il nuovo brand della “città degli innamorati”, attraverso lo scoprimento di un murale celebrativo e di una installazione luminosa raffigurante il logo identificativo del territorio. Un’iniziativa che punta a costruire un’immagine coordinata e riconoscibile, capace di rafforzare il legame tra identità locale e promozione esterna.

Marketing territoriale e identità

Il brand si propone come uno strumento strategico di marketing territoriale, finalizzato alla valorizzazione economica, sociale e culturale del territorio. L’obiettivo è quello di promuovere eventi, manifestazioni tradizionali, iniziative culturali e spettacoli, contribuendo a definire un’identità unica e distintiva per la città. Nel corso della cerimonia è stato anche svelato il murales realizzato sul muro del Comune, concepito come simbolo visivo dell’identità cittadina. “Un segno che rappresenta la nostra comunità e la sua vocazione”, ha sottolineato il sindaco Strianese, evidenziando il valore dell’iniziativa come punto di partenza per un percorso di crescita e promozione del territorio.

Pronto soccorso tra Sarno e Nocera Inferiore: le porte dell’Ade