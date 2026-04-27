CAPACCIO PAESTUM. Blitz della Polizia Municipale in località Seliano, dove è stata sequestrata un’azienda zootecnica bufalina estesa su circa 15mila metri quadrati, con 270 capi presenti al momento dell’intervento.

L’operazione ha portato alla luce un sistema illecito di smaltimento dei reflui. Gli agenti hanno individuato una vasca di raccolta liquami collegata a tubazioni che convogliavano gli scarichi direttamente nei terreni circostanti.

Accertata anche la presenza di una seconda vasca dotata di pompa sommersa, utilizzata per riversare abusivamente i reflui in un canale consortile, con potenziali gravi conseguenze per l’ambiente.

L’intera area e le strutture sono state poste sotto sequestro. I responsabili risultano indagati sia in sede penale che amministrativa e dovranno provvedere al ripristino dei luoghi, secondo quanto disposto dalle autorità competenti.