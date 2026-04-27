Grave incidente stradale nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. Lo scontro è avvenuto nella tarda serata di sabato 25 aprile lungo la strada provinciale tra Teggiano e San Pietro al Tanagro, nei pressi di una rotonda.

A perdere la vita è stato un uomo di 75 anni, originario di Sant’Arsenio, che era alla guida di una Fiat Panda. Nell’impatto con un’Alfa Romeo 156, l’auto con a bordo la coppia è finita fuori strada, ribaltandosi e accartocciandosi su sé stessa.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove è deceduto nella notte a causa delle gravi ferite riportate. La moglie, 70enne, è ricoverata in prognosi riservata. Ferita anche la conducente dell’altra vettura coinvolta, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco – che hanno estratto i feriti dalle lamiere – e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dello schianto.