Blitz delle forze dell’ordine nella mattinata di oggi a Torre Annunziata, dove carabinieri e Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza nei confronti di un uomo di 59 anni, accusato di favoreggiamento della prostituzione e gestione di case di prostituzione.

L’operazione

L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica oplontina, ha portato anche al sequestro preventivo di due immobili situati tra Boscoreale e Boscotrecase, ritenuti il fulcro dell’attività illecita.

Le indagini sono scattate a seguito di un controllo della polizia municipale, inizialmente legato a presunte irregolarità nello smaltimento dei rifiuti. Durante l’ispezione, però, gli agenti hanno scoperto la presenza di diverse donne dedite alla prostituzione.

L’inchiesta

Da quel momento gli investigatori hanno ricostruito un sistema organizzato che prevedeva:

supporto logistico alle donne

fornitura di schede telefoniche anonime

trasporti da e verso le principali stazioni ferroviarie della Campania

Determinanti sono state le intercettazioni e le testimonianze raccolte, oltre al ritrovamento di un’agenda con la contabilità dettagliata dell’attività.

I guadagni e le accuse

Secondo quanto emerso, il giro d’affari garantiva tra i 400 e i 600 euro settimanali per ciascuna donna.

L’uomo, che avrebbe parzialmente ammesso le proprie responsabilità durante l’interrogatorio preventivo, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dei prossimi sviluppi giudiziari.