NOCERA INFERIORE – Si ridimensionano le notizie circolate nelle ultime ore sul caso della diciassettenne di Mercato San Severino ricoverata presso l’Ospedale Umberto I. Dopo il diffondersi di indiscrezioni allarmistiche, i familiari della giovane hanno voluto fare chiarezza, smentendo ricostruzioni ritenute eccessive.

In particolare, quanto diffuso sui social dall’emittente Telenuova non troverebbe riscontro nelle condizioni attuali della paziente. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la ragazza non si troverebbe in uno stato “gravissimo”, ma in una situazione stabile, costantemente monitorata dal personale sanitario.

La giovane era giunta in pronto soccorso venerdì scorso accusando forti mal di testa e dolore al collo. Da allora è sotto osservazione, in linea con i protocolli previsti nei casi ancora in fase di accertamento.

Sul piano clinico, la diagnosi resta aperta. I primi esami non hanno evidenziato anomalie significative, ma i medici stanno proseguendo con ulteriori approfondimenti per individuare l’origine del malessere. Tra le ipotesi prese in considerazione figura anche quella di natura virale, che necessita però di conferme attraverso test specifici.