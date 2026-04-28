Il ritorno al dibattito. L’ex consigliere comunale torna a intervenire dopo la presentazione delle liste e richiama la politica a maggiore concretezza

Il ritorno di una voce storica

Ad Angri torna a farsi sentire Michele Russo, architetto ed ex Consigliere Comunale negli anni ’90, che interviene nel dibattito politico cittadino dopo la presentazione delle liste elettorali. Una presa di posizione chiara che si inserisce in un momento decisivo per la città, chiamata a confrontarsi con nuovi scenari amministrativi e con una pluralità di proposte politiche.

La critica ai programmi elettorali

Al centro della riflessione di Michele Russo c’è una valutazione critica dei progetti presentati, nei quali, a suo avviso, sembra mancare un elemento fondamentale e caratterizzante. Un’osservazione che apre interrogativi sulla solidità e sulla visione delle proposte messe fin qui in campo, richiamando la necessità di un approccio più concreto e strutturato nella costruzione delle politiche per il futuro di Angri.

Angri verso il voto: liste tra promesse e ignoranza selettiva