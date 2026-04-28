Momenti di tensione questa mattina lungo il Raccordo autostradale Salerno-Avellino, dove un autocarro ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione sud, nei pressi di Baronissi.

Il mezzo, un Iveco Stralis, avrebbe sviluppato le fiamme – per cause ancora in fase di accertamento – probabilmente dal vano motore. Il conducente è riuscito ad accostare in sicurezza e a chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mercato San Severino, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza il veicolo.

Al termine delle operazioni, la viabilità è stata completamente ripristinata.