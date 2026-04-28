La fotografia più recente sullo stato del mare in Campania premia senza esitazioni il Cilento. Secondo i dati diffusi dall’ARPAC, l’intero tratto costiero compreso tra Agropoli e Sapri raggiunge la valutazione “eccellente”, confermandosi come l’area con le acque più pulite della regione.

Nel complesso, il quadro è estremamente positivo: circa il 98% della costa campana è balneabile e oltre il 90% rientra nella fascia qualitativa più alta. Un risultato costruito su un monitoraggio costante e non su rilevazioni episodiche.

Come vengono valutate le acque

Le classifiche si basano su un sistema rigoroso di controlli effettuati tra aprile e settembre, con campionamenti mensili in numerosi punti lungo il litorale. I tecnici analizzano parametri microbiologici chiave, come la presenza di Escherichia coli ed enterococchi intestinali.

I dati vengono poi aggregati su un arco di quattro anni (2022-2025), così da restituire una valutazione stabile e affidabile nel tempo. Solo le aree che mantengono standard elevati con continuità ottengono il giudizio massimo.

Cilento protagonista

Il risultato più significativo riguarda proprio il Cilento, dove la qualità dell’acqua resta elevata lungo tutta la costa. Dalle spiagge sabbiose di Agropoli fino alle insenature di Sapri, il litorale alterna paesaggi diversi mantenendo però standard costanti.

Zone come Paestum, Palinuro e Marina di Camerota offrono non solo scenari suggestivi ma anche condizioni ideali per la balneazione, lo snorkeling e le attività in mare.

Costiera Amalfitana: qualità alta ma contesto diverso

Anche la Costiera Amalfitana mantiene livelli generalmente elevati, con molte aree classificate “eccellenti”. Tuttavia, la forte pressione turistica e la conformazione del territorio incidono sull’esperienza complessiva.

Le spiagge, spesso più piccole e affollate, richiedono una maggiore organizzazione, soprattutto nei mesi di alta stagione. Restano però uno dei contesti paesaggistici più iconici d’Italia.

Quale scegliere per l’estate

Entrambe le destinazioni garantiscono acque certificate di alta qualità, ma rispondono a esigenze diverse.

Il Cilento si distingue per spazi più ampi, ritmi meno frenetici e una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici. La Costiera Amalfitana, invece, concentra in pochi chilometri scorci spettacolari e borghi celebri, a fronte di costi e affollamento maggiori.

Muoversi lungo la costa

Per raggiungere queste aree, i principali riferimenti restano gli aeroporti di Napoli e Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi.

Il territorio è servito anche dalla rete ferroviaria, con stazioni strategiche come Capaccio-Paestum, Agropoli-Castellabate e Sapri. Per esplorare in modo più flessibile il litorale, resta comunque utile l’auto, soprattutto per raggiungere calette e tratti meno accessibili.