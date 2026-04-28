In vista delle elezioni comunali che coinvolgono diversi centri della Campania, viene naturale interrogarsi sulla qualità delle liste e sulla reale preparazione dei candidati che si propongono alla guida dei territori.

Scorrendo i nomi, la sensazione diffusa è che il criterio principale di selezione sia sempre più legato alla visibilità sul territorio piuttosto che a competenze politiche o amministrative consolidate. Volti noti nei quartieri, professionisti, commercianti, figure attive sui social o nel mondo dell’associazionismo vengono inseriti in lista con l’obiettivo evidente di intercettare consenso.

Non si tratta necessariamente di una scelta sbagliata: la politica locale ha sempre avuto bisogno di radicamento e conoscenza diretta delle comunità. Tuttavia, il dubbio resta. Queste persone hanno davvero le competenze per affrontare la complessità della macchina amministrativa? Oppure vengono coinvolte principalmente come “portatori di voti”?

Le liste appaiono spesso come un mosaico eterogeneo: da un lato giovani alla prima esperienza, talvolta legati al mondo della comunicazione o dell’influencer marketing; dall’altro figure più anziane, con un passato politico o amministrativo alle spalle. Un mix che può rappresentare un equilibrio tra innovazione ed esperienza, ma che in molti casi sembra più il risultato di operazioni elettorali che di una visione politica chiara.

Questo schema iguarda la gran parte dei comuni campani chiamati al voto. La crescente frammentazione politica e il peso delle liste civiche hanno accentuato un modello in cui il candidato diventa il perno attorno al quale si costruiscono aggregazioni spesso poco omogenee.

Resta quindi una domanda di fondo: quanto conta oggi la competenza nella selezione della classe dirigente locale? E soprattutto, quanto inciderà questa impostazione sulla qualità delle amministrazioni future?

La risposta, come sempre, arriverà dopo il voto. Ma il tema resta aperto e riguarda da vicino il rapporto tra consenso e capacità di governo nei territori.