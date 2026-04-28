Momenti di paura per un uomo aggredito da un branco di cani durante un’escursione nella zona di Ogliara, lungo un sentiero in direzione del Monte Stella.

L’escursionista, ferito a una gamba dopo essere stato azzannato, è riuscito a chiedere aiuto contattando il 118. A seguito della segnalazione, è stato attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

I tecnici hanno raggiunto l’uomo lungo il percorso e, dopo le prime verifiche, lo hanno affidato al personale sanitario. Il ferito è stato quindi trasferito in ospedale per ricevere le cure necessarie.