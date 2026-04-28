Una ragazza di 17 anni, residente a Mercato San Severino, è attualmente ricoverata in condizioni critiche presso l’Ospedale Umberto I.
Secondo quanto riferito da Telenuova, la giovane si era presentata al pronto soccorso nella giornata di venerdì lamentando un forte mal di testa accompagnato da dolore al collo.
Il peggioramento e il trasferimento
In una prima fase i medici avevano disposto il ricovero nel reparto di Neurologia. Tuttavia, nel giro di poche ore, il quadro clinico ha subito un rapido peggioramento, rendendo necessario il trasferimento urgente in Rianimazione, dove la paziente resta sotto osservazione costante.
Diagnosi ancora incerta
Al momento non è stata ancora individuata una causa precisa del malore. Gli esami effettuati finora non hanno evidenziato elementi decisivi, complicando il lavoro dei sanitari. Tra le ipotesi considerate c’è anche una possibile origine virale, ma si tratta di una pista ancora da verificare.
Ulteriori accertamenti, eseguiti nelle ultime ore, potrebbero fornire indicazioni utili per chiarire la situazione clinica e definire il percorso terapeutico più adeguato.