Scenario politico. Possibile ingresso della lista “Progetto Civico” nella coalizione del sindaco uscente: un’alleanza che guarda al modello Manfredi

Nuovi equilibri in vista del voto

A poco più di un anno dalle prossime elezioni amministrative, a Nocera Inferiore iniziano a delinearsi possibili novità nello scenario politico a sostegno del sindaco uscente Paolo De Maio.Tra le ipotesi che prendono forma vi è l’ingresso nella coalizione della lista “Progetto Civico”, un’opzione che potrebbe rafforzare il fronte amministrativo con una componente orientata al civismo e alla gestione territoriale.

Il modello civico ispirato a Manfredi

“Progetto Civico” si configura come una nuova iniziativa politica nazionale promossa dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con l’obiettivo di mettere in rete amministratori locali, esperienze civiche e realtà territoriali. Un progetto che punta a costruire un network indipendente dai partiti tradizionali, valorizzando competenze amministrative e modelli di governance basati sulla concretezza e sulla conoscenza diretta dei territori. L’eventuale adesione di questa lista alla coalizione di Paolo De Maio rappresenterebbe un segnale politico rilevante, capace di ridefinire gli equilibri in vista della prossima tornata elettorale.

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