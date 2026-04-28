Giovedì 30 aprile l’associazione AIL Salerno “Marco Tulimieri” consegnerà nuove attrezzature sanitarie al reparto di Ematologia dell’Ospedale “Andrea Tortora”. La cerimonia ufficiale è prevista alle ore 10.30 e vedrà la partecipazione del professor Catello Califano, direttore dell’unità operativa, e della dottoressa Carmela Trezza.

L’iniziativa rientra in un percorso di collaborazione consolidato tra l’associazione e l’ASL Salerno. Negli ultimi dodici mesi, il sostegno economico garantito da AIL al reparto ha raggiunto quota 65.500 euro, destinati a borse di studio, materiali per la ricerca e progetti innovativi dedicati ai pazienti.

Un impegno continuo per pazienti e operatori

“La consegna di queste apparecchiature rappresenta un passaggio significativo del nostro lavoro sul territorio”, ha dichiarato Elvira Tulimieri. “Il nostro obiettivo è supportare concretamente sia i pazienti sia il personale sanitario, contribuendo a migliorare la qualità delle cure”.

Le nuove dotazioni permetteranno di rafforzare le attività assistenziali del reparto, migliorando tempi e qualità degli interventi. Tra le iniziative finanziate figurano anche un servizio di nutrizione clinica, sistemi avanzati di gestione dei dati per la ricerca e il progetto “I See You”, che introduce l’utilizzo di visori basati su tecnologie intelligenti per ridurre lo stress legato alle procedure più invasive.