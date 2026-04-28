Un uomo corre nella notte cercando di mettersi in salvo. Sulla testa tiene un mortaio in terracotta per ripararsi dalla pioggia di lapilli, mentre stringe una lucerna e alcune monete in bronzo. È una scena che richiama da vicino i racconti di Plinio il Giovane, che descrisse il panico e i tentativi disperati di protezione durante la devastante eruzione del Eruzione del Vesuvio del 79 d.C..

A quasi duemila anni di distanza, i resti di quell’uomo sono riemersi grazie a nuovi scavi nell’area della necropoli di Porta Stabia, appena fuori le mura di Pompei. Le indagini, legate allo studio della tomba monumentale di Numerius Agrestinus Equitius Pulcher, hanno portato alla luce anche un secondo individuo, probabilmente impegnato nello stesso tentativo di fuga verso la costa.

Le analisi indicano che i due uomini morirono in momenti diversi. Il più giovane sarebbe stato travolto da una corrente piroclastica, una nube rovente di gas e cenere. L’altro, più anziano, avrebbe invece perso la vita alcune ore prima, sotto una pioggia incessante di lapilli, mentre cercava di proteggersi con il mortaio ritrovato accanto ai suoi resti, danneggiato dall’impatto. Con sé aveva anche una lucerna per farsi strada nel buio, un anello in ferro e dieci monete.

A offrire una nuova lettura degli ultimi istanti di queste vittime è oggi l’uso dell’intelligenza artificiale. Il Parco Archeologico di Pompei, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, ha sviluppato una ricostruzione digitale basata sui dati raccolti durante gli scavi. Il modello, ottenuto combinando software di IA e tecniche di elaborazione delle immagini, restituisce una rappresentazione accessibile ma fondata scientificamente.

Secondo il ministro della Cultura Alessandro Giuli, ogni scoperta a Pompei contribuisce ad arricchire la conoscenza della vita antica, mentre l’adozione di strumenti innovativi consente di aprire nuove prospettive nella ricerca e nella divulgazione.

Il progetto ha carattere sperimentale e punta a rendere i risultati degli studi più comprensibili anche al grande pubblico. Una direzione sostenuta anche dal direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, che sottolinea come l’intelligenza artificiale possa diventare un alleato fondamentale per gestire e valorizzare l’enorme quantità di dati archeologici disponibili, offrendo modalità di racconto più coinvolgenti e immersive del mondo antico.