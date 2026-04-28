Si sono conclusi i lavori di rifacimento del manto stradale all’interno del cimitero comunale di Sarno. L’intervento ha riguardato i viali interni, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi da parte dei cittadini.

A commentare l’opera è stato il sindaco Francesco Squillante, che ha sottolineato come i lavori contribuiscano a rendere i percorsi più sicuri, decorosi e facilmente accessibili per tutti i visitatori.

L’amministrazione comunale ribadisce inoltre l’impegno costante nella cura del cimitero, attraverso interventi mirati a garantire ordine, sicurezza e condizioni adeguate di accoglienza.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore