Si sono conclusi i lavori di rifacimento del manto stradale all’interno del cimitero comunale di Sarno. L’intervento ha riguardato i viali interni, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi da parte dei cittadini.

A commentare l’opera è stato il sindaco Francesco Squillante, che ha sottolineato come i lavori contribuiscano a rendere i percorsi più sicuri, decorosi e facilmente accessibili per tutti i visitatori.

L’amministrazione comunale ribadisce inoltre l’impegno costante nella cura del cimitero, attraverso interventi mirati a garantire ordine, sicurezza e condizioni adeguate di accoglienza.