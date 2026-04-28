SCAFATI – Saranno gli studenti della classe quinta A della primaria “Tenente Iorio” i protagonisti dello spettacolo “La forza di una stella”, in programma mercoledì 29 aprile alle ore 16 nella sala teatro dell’Istituto Comprensivo Carolina Senatore – Martiri d’Ungheria.

L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo del progetto “Madri Costituenti” promosso da ANPI Salerno, che ha coinvolto diverse scuole del territorio in un percorso di approfondimento storico e civile. Agli studenti scafatesi è stata affidata la figura di Teresa Noce, una delle 21 donne elette all’Assemblea Costituente.

Guidati dai docenti, i bambini hanno trasformato lo studio della storia e della Costituzione in una rappresentazione teatrale, dando voce a una figura centrale del Novecento italiano: dalla lotta antifascista all’impegno sindacale, fino al contributo alla nascita della Repubblica e ai diritti sanciti nella Carta costituzionale.

Per l’istituto si tratta di un’esperienza significativa, che per la prima volta porta in scena un tema storico-costituzionale con alunni della scuola primaria, unendo didattica, educazione civica ed espressione artistica.

All’evento, sostenuto con convinzione dalla dirigente scolastica Maria Del Gaudio, sono stati invitati studenti, famiglie e rappresentanti del territorio, tra cui il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti e delegazioni coinvolte in uno scambio culturale internazionale.

L’ingresso è aperto al pubblico: un’occasione per assistere a un lavoro corale che unisce memoria storica e partecipazione delle nuove generazioni.