Momenti di paura questa mattina in Costiera Amalfitana, dove un peschereccio ha impattato contro la scogliera nei pressi della Cava di Erchie.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, l’imbarcazione avrebbe perso il controllo, finendo contro le rocce a ridosso della costa.

I soccorsi

I primi interventi sono stati effettuati da alcune barche da pesca provenienti da Cetara, giunte rapidamente sul posto.

Successivamente sono intervenuti la Guardia Costiera e Guardia di Finanza che hanno messo in sicurezza l’area e coordinato le operazioni.

Nessun ferito grave

Fortunatamente non si registrano feriti gravi. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.