L’intelligenza artificiale è qui da pochi anni, ma è già una parte integrante delle nostre vite. In effetti, è presente praticamente ovunque. Ciò comporta alcune nuove sfide per la tua protezione online, ma puoi difenderti con poco.

I principali rischi online legati all’intelligenza artificiale

Trovi i codici promo William Hill e sei felice perché è un’opportunità da non perdere … ma la mail che hai ricevuto non viene da siti affidabili. È il phishing. Solo una delle tante tecniche di social engineering usate dai cybercriminali per rubare i tuoi dati personali. Cliccare su un link non è di per sé un errore, ma solo se il sito è degno di fiducia: può essere una pagina che visiti spesso o un ente ben conosciuto.

Con l’intelligenza artificiale, il phishing avanzato è ristretto soprattutto alle email e agli SMS. Qui ti viene detto di cliccare questo o quel link per ottenere ricompense o per ovviare a un problema col tuo dispositivo. Una volta queste truffe erano evidenti, oggi l’IA scrive email perfette, con mittenti che sembrano reali.

Dicevamo del social engineering, o ingegneria sociale che dir si voglia. È un insieme di tecniche di manipolazione psicologica che tipicamente i cybercriminali usano per spingerti a fornire informazioni riservate o compiere azioni di un certo tipo. Sono particolarmente pericolose perché non sfruttano eventuali vulnerabilità del sistema, ma l’errore umano.

Il social engineering è la tecnica più usata, ma ci sono anche:

Deepfake. Il deepfake viene usato per i motivi più svariati, dalle truffe telefoniche che usano la voce di una persona a te nota, alla messa in rete di video che potrebbero rovinarti la vita. Per deepfake si intende, infatti, un contenuto audio o video manipolato tramite tecnologie digitali per far sembrare reale qualcosa che non lo è.

Raccolta e utilizzo dei dati personali. Oggigiorno, i siti raccolgono una grande mole di dati, che spesso vengono dati in pasto all’intelligenza artificiale per analizzare i comportamenti degli utenti. In teoria, l’uso di questi dati è legittimo: serve solo a fornire un’esperienza più personalizzata. Tuttavia, all’aumentare dei dati condivisi, aumentano anche i rischi in caso di manipolazioni o uso improprio.

È quando il cybercriminale falsifica la propria identità per apparire affidabile: una mail che sembra della tua banca, un messaggio che sembra arrivare da un corriere, un sito praticamente identico all’originale. Con l’AI, questi contenuti sono sempre più credibili. Un click di troppo e stai già consegnando i tuoi dati.

Automazione degli attacchi. Se già da soli i cybercriminali riuscivano a inviare attacchi pesanti, con l’IA possono moltiplicare a dismisura la velocità e l’intensità di essi. Non si tratta più di tentativi isolati, ma di campagne massive che colpiscono migliaia di utenti contemporaneamente, aumentando la probabilità che qualcuno cada nell’inganno.

Attivare la posizione sul proprio dispositivo non è di per sé un rischio, ma postare contenuti che mostrano dove ti trovi nel corso della giornata può diventarlo. È possibile risalire alla posizione concentrandosi su dettagli presenti nella foto o nel video. Inoltre, i file multimediali contengono metadati come posizione e dispositivo utilizzato, e questi possono essere estratti con relativa facilità dall’intelligenza artificiale.

Gli errori più comuni che compromettono la tua sicurezza online

User error. È il termine che i tecnici IT usano per dire che il problema non è il sistema, ma il comportamento dell’utente. In altre parole, non è la tecnologia a fallire, ma l’utente a usarla in modo errato. Ed è proprio qui che si crea la vulnerabilità.

Anche con strumenti di protezione sempre più avanzati, molti rischi nascono da abitudini sbagliate o da semplici disattenzioni.

Riutilizzo della stessa password o scelta di una password troppo facile

Cliccare senza verificare

Condivisione eccessiva sui social media

Mancati aggiornamenti

Consigli utili per gli utenti

La buona notizia è che non è impossibile proteggersi. Bisogna solo seguire abitudini anche piccole ma essenziali.

Password

Cambia la tua password ogni 3-6 mesi

Usa password a caso, che non hanno niente a che fare con te

Niente date, niente soprannomi, niente a cui si possa risalire con domande mirate

Mai e poi mai usare la stessa password per più di un sito o app

Autenticazione e accessi

Attiva sempre l’autenticazione a due fattori

Preferisci i dati biometrici quando possibile

Controlla periodicamente i dispositivi collegati al tuo account

Non accedere ad app di banche e altri enti sensibili se usi un wifi esterno

Navigazione sicura

Controlla sempre l’URL del sito prima di inserire dati

Diffida di link ricevuti tramite email o SMS non attesi

Non scaricare nulla da fonti sconosciute

Verifica che i siti usino connessioni sicure (https)

Uso dei dati personali

Limita le informazioni condivise sui social

Non postare foto o video di bambini a viso scoperto o in cui la loro posizione è riconoscibile

Disattiva la geolocalizzazione o comunque non geolocalizzare ogni singolo post della giornata

Controlla periodicamente le autorizzazioni delle app installate

Sono piccoli accorgimenti che possono salvarti da grandi guai. Basta poco.