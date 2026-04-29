Si stringe il cerchio sull’episodio di violenza avvenuto lo scorso 22 febbraio all’esterno di una discoteca di Sarno. Nella giornata di lunedì, i Carabinieri del reparto territoriale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due minorenni, indagati per tentato omicidio in concorso.
Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Salerno, su richiesta della Procura minorile.
La ricostruzione dei fatti
Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura, la notte dei fatti una lite tra gruppi di giovani, nata per motivi banali, sarebbe degenerata in un’aggressione violenta. I due indagati avrebbero colpito con più fendenti due coetanei, lasciandoli feriti a terra prima di allontanarsi.
Determinanti per l’identificazione dei presunti responsabili sono stati i racconti dei testimoni e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, come riportato da “Il Mattino“.
Per entrambi i giovani è stato disposto il collocamento in comunità alloggio, misura che tiene conto della gravità dei fatti ma anche del percorso rieducativo previsto per i minori.
Locale chiuso dopo le violenze
L’episodio si inserisce in un contesto già attenzionato dalle forze dell’ordine. Dopo l’accoltellamento, infatti, è stato applicato l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con la sospensione della licenza del locale e la sua chiusura.
Il provvedimento è stato motivato dalla presenza di precedenti episodi di risse e aggressioni nell’area, considerata un punto critico per la sicurezza.
Controlli sulla movida
L’operazione rappresenta un passaggio importante per la comunità locale, scossa dall’accaduto. Le attività di controllo nelle zone della movida restano una priorità per le forze dell’ordine, impegnate a contrastare fenomeni come il porto di armi tra giovanissimi.
Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e verificare il coinvolgimento di altri soggetti nella rissa.