ANGRI – Con l’avvio ufficiale della campagna elettorale, la candidata a sindaco Maddalena Pepe lancia un appello diretto agli altri sfidanti: organizzare un dibattito pubblico aperto alla cittadinanza.

“È il momento di presentarsi ai cittadini con idee e proposte, non solo con i manifesti”, sottolinea Pepe, invitando tutti i candidati a sedersi allo stesso tavolo per definire modalità e sede del confronto.

L’obiettivo è quello di promuovere un dibattito senza filtri, accessibile anche alla stampa, che permetta agli elettori di ascoltare programmi e visioni in modo chiaro e diretto. “Gli angresi meritano di confrontare le proposte e scegliere con consapevolezza”, aggiunge.

La candidata si dice disponibile anche a partecipare a eventuali iniziative già in fase di organizzazione da parte degli organi di informazione, ma ribadisce il valore di un confronto promosso direttamente dai protagonisti della competizione elettorale.

“Ho un programma definito e una squadra pronta – conclude –. Il confronto non mi spaventa, anzi lo cerco”. L’appello è ora rivolto agli altri candidati in corsa per la guida del Comune di Angri.