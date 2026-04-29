Massimo Bagnato, noto per le sue partecipazioni a programmi come Zelig e Quelli che il calcio, è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna.

L’episodio risale a lunedì scorso, quando i Carabinieri della stazione Medaglie d’Oro sono intervenuti nel quartiere Balduina, a Roma, dopo la richiesta di aiuto da parte della donna. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato trovato nei pressi dell’abitazione della ex, dove avrebbe dato in escandescenze anche alla presenza dei militari.

Bloccato e condotto in caserma, il comico è comparso davanti al giudice, che ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla persona offesa, in attesa del processo.

Durante l’udienza, Bagnato ha dichiarato di essersi recato più volte sotto casa o nei luoghi frequentati dalla ex, sostenendo di averlo fatto senza atteggiamenti aggressivi e con l’intento di chiarire la fine della relazione. Una versione che sarà ora valutata in sede processuale.

L’udienza è stata fissata per il prossimo 10 luglio, quando il giudice entrerà nel merito della vicenda.