Operazione dei Carabinieri tra Meta e Castellammare di Stabia, dove un 23enne incensurato è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il controllo in strada

L’intervento è scattato nel primo pomeriggio lungo la costiera sorrentina, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sorrento ha notato uno scooter di grossa cilindrata procedere a velocità sostenuta tra le auto. Fermato poco dopo, il giovane è apparso subito agitato.

Durante il controllo, nel vano sottosella del mezzo sono stati trovati due contenitori in cartone con circa 206 grammi di hashish, oltre a 460 euro in contanti.

Perquisizione in casa

Il comportamento del ragazzo ha spinto i militari a estendere le verifiche alla sua abitazione, situata a Castellammare di Stabia. Qui è stato scoperto materiale per il confezionamento, tra cui un bilancino di precisione e diverse dosi già pronte: 25 di hashish e 25 di marijuana.

All’interno della stanza sono stati inoltre rinvenuti ingenti somme di denaro: circa 1.365 euro sopra un pianoforte e altri 3.100 euro nascosti nello sgabello, ritenuti provento dell’attività illecita.

Sequestro anche nel garage

Le operazioni sono proseguite nel garage di pertinenza, dove su un secondo scooter i carabinieri hanno recuperato ulteriori quantitativi di droga: circa 166 grammi di marijuana e oltre 400 grammi di hashish, insieme a coltelli e altro materiale utile allo spaccio.

Arresto

Nel complesso è stato sequestrato quasi un chilogrammo di sostanze stupefacenti. Il 23enne è stato arrestato e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.