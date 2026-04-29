Un 30enne originario di Pagani è stato ucciso nel pomeriggio di oggi a Ibiza, nelle Isole Baleari. L’uomo è stato colpito al torace con un’arma da taglio da un aggressore poi fuggito.

In un primo momento si era ipotizzata una rapina finita male, ma le prime testimonianze raccolte sul posto farebbero propendere per un omicidio. Tra le piste al vaglio anche quella di un possibile regolamento di conti.

La ricostruzione

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, intorno alle 16:30 il 30enne sarebbe stato visto discutere con due persone che parlavano una lingua straniera. Poco dopo, i due si sarebbero allontanati facendo perdere le proprie tracce.

A dare l’allarme è stata una donna che, parcheggiando nelle vicinanze, ha notato il giovane riverso a terra con evidenti ferite e tracce di sangue. Immediata la chiamata ai soccorsi.

I soccorsi e le indagini

All’arrivo dei sanitari, i tentativi di rianimazione sono proseguiti per diversi minuti, ma senza esito: il 30enne, già in arresto cardiaco, è deceduto a causa della ferita al lato sinistro del torace.

Sul caso è stata aperta un’inchiesta affidata alla Guardia Civil, che sta raccogliendo testimonianze utili a ricostruire la dinamica. Alcuni presenti avrebbero visto l’uomo barcollare tenendosi il petto, senza però assistere direttamente all’aggressione.

L’omicidio è avvenuto nella zona di Platja d’en Bossa, al confine con il municipio di Sant Josep de sa Talaia, non lontano dalla spiaggia.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità della vittima né sulle ragioni della sua presenza sull’isola. Le indagini sono in corso e non si esclude alcuna ipotesi.