Tragedia nel primo pomeriggio di ieri in via Viviani, nel Parco Imperiale, area residenziale al confine tra Gragnano e Castellammare di Stabia. Un uomo di 79 anni ha perso la vita in seguito a un incendio divampato all’interno della sua abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, le fiamme sarebbero partite dalla cucina mentre l’anziano si trovava in casa. Il rogo si è sviluppato rapidamente, senza lasciargli possibilità di mettersi in salvo.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme ai sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Il corpo è stato rinvenuto carbonizzato all’interno dell’appartamento.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per chiarire le cause dell’incendio. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, con il supporto della scientifica per i rilievi tecnici. L’abitazione è stata posta sotto sequestro e non si esclude che venga disposta l’autopsia.

Al momento, l’ipotesi principale resta quella dell’incidente domestico, ma gli investigatori non escludono altre piste.

Il ricordo nel quartiere

La notizia ha profondamente colpito la comunità locale. L’uomo, ex autista di autobus, era molto conosciuto nella zona, descritto dai residenti come una persona riservata e legata alla famiglia.

Vedovo da circa due anni, viveva da solo ma manteneva rapporti costanti con figli e nipoti. Nonostante alcune difficoltà di salute, conduceva una vita tranquilla.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, mentre nel quartiere resta un forte clima di sgomento per una tragedia avvenuta in pochi minuti.