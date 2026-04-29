Paura nella tarda serata lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, dove poco dopo le 23 si è verificato un violento incidente al chilometro 24,400 in direzione sud.

Coinvolte due vetture, una Citroën C3 e una Peugeot 208, entrate in collisione per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto ha provocato il ribaltamento della Citroën, rimasta capovolta sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a prestare i primi soccorsi.

Il bilancio è di tre feriti, trasportati presso l’Ospedale di Battipaglia per le cure necessarie. Sono in corso verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.