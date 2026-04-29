Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri lungo la Via del Mare, in località Case del Conte, nel territorio di Montecorice, dove un mezzo commerciale ha provocato un incidente coinvolgendo due auto in transito.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, un piede stabilizzatore di un Iveco Eurocargo si sarebbe attivato improvvisamente mentre il veicolo era in movimento. Il dispositivo metallico ha colpito prima una Fiat Punto e successivamente una Volkswagen T-Roc che procedeva in direzione opposta.

Ad avere la peggio è stata la conducente della Punto, una 42enne del posto, rimasta ferita in modo lieve. La donna viaggiava con i due figli minorenni e un gatto: tutti sono rimasti illesi, anche se sotto shock. La 42enne ha riportato piccoli traumi alla testa causati da schegge di vetro ed è stata accompagnata in ospedale da un familiare per accertamenti.

Nessuna conseguenza per gli occupanti dell’altra vettura, proveniente da Salerno, né per il conducente del mezzo pesante, un 31enne originario di Vallo della Lucania.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Montecorice per i rilievi e la gestione della viabilità. Le operazioni di messa in sicurezza e pulizia della carreggiata sono state affidate al soccorso stradale Rega Soccorso Stradale.