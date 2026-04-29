Nuovi sviluppi emergono nell’indagine sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni scomparso dopo un trapianto di cuore all’Ospedale Monaldi. Al centro dell’attenzione, ora, la mancata trasmissione di atti ritenuti fondamentali per ricostruire il percorso clinico.

A sollevare la questione è l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia, secondo cui né i periti nominati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli né i pubblici ministeri avrebbero ricevuto cinque relazioni dell’Heart Team, organismo incaricato di valutare l’idoneità al trapianto.

Le relazioni mancanti

Si tratta di documenti datati 6, 11, 13, 16 e 18 febbraio, tutti con esito negativo. Le valutazioni sarebbero state redatte mentre il piccolo era ricoverato in terapia intensiva e supportato dall’Ecmo, dispositivo che lo aveva mantenuto in vita dopo il trapianto del 23 dicembre 2025.

Secondo quanto riferito, la mancanza di questi atti sarebbe emersa durante le operazioni peritali svolte al Policlinico di Bari. Il legale ha quindi depositato personalmente la documentazione in Procura, definendo la vicenda “estremamente grave”.

Ipotesi di reato e richiesta di estensione delle indagini

Per la difesa, l’assenza di tali relazioni rappresenterebbe un elemento centrale nella ricostruzione dei fatti. In un’integrazione di denuncia presentata al sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante, viene chiesto di estendere le indagini anche ai dirigenti dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.

Tra le ipotesi prospettate figurano occultamento o soppressione di atti, falsità ideologica per omissione e intralcio all’attività giudiziaria. Secondo il legale, non si tratterebbe di una semplice irregolarità, ma di una possibile condotta grave, potenzialmente idonea a compromettere l’accertamento della verità.

Un’indagine ancora aperta

L’inchiesta, già complessa, si arricchisce dunque di nuovi elementi che potrebbero allargare il perimetro delle responsabilità anche sul piano amministrativo.

La famiglia del piccolo continua a chiedere chiarezza su quanto accaduto, mentre gli inquirenti proseguono gli accertamenti per fare piena luce sulla gestione clinica e documentale del caso.