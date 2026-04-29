Colpo nella notte nel centro di Nocera Inferiore, dove intorno alle 4 ignoti hanno danneggiato una vetrina della filiale Banca Sella situata in via Roma.

I malviventi hanno agito nonostante la zona sia particolarmente frequentata e sorvegliata. Resta da chiarire l’obiettivo del gesto: da quella vetrina, infatti, non si accede direttamente all’area bancomat. Gli investigatori non escludono che possa essersi trattato di un errore durante il tentativo di furto oppure di un’azione mirata a raggiungere lateralmente altre zone sensibili dell’istituto.

Indagini e videosorveglianza

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese.

Determinante per le indagini potrebbe essere il sistema di videosorveglianza presente nell’area: le immagini registrate, sia interne sia esterne alla banca, sono ora al vaglio degli inquirenti.

Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi per chiarire dinamica e responsabilità dell’episodio.