Il Consiglio comunale di Nocera Superiore ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate locali, completando il percorso avviato nelle scorse settimane con una precedente delibera di giunta.
La misura consente ai cittadini con pendenze economiche nei confronti dell’ente – come tributi o sanzioni non saldate – di regolarizzare la propria posizione con condizioni più favorevoli.
Come funziona
Chi aderisce potrà:
- versare esclusivamente l’importo originario dovuto
- beneficiare dell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora
L’iniziativa punta a favorire sia i contribuenti in difficoltà sia il recupero delle entrate per il Comune.
Obiettivi e prossimi passi
L’amministrazione, guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi, evidenzia come il provvedimento rappresenti un’opportunità concreta per chiudere situazioni debitorie pregresse e, allo stesso tempo, rafforzare le risorse disponibili per i servizi cittadini.
Nei prossimi giorni saranno pubblicati sul sito istituzionale moduli, modalità di adesione e scadenze. Per ulteriori chiarimenti sarà possibile rivolgersi agli uffici comunali competenti.