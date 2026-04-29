Un cane ridotto in condizioni gravissime, lasciato senza cibo né acqua all’interno di un terreno. È la segnalazione che arriva da Olevano sul Tusciano, dove alcune volontarie stanno cercando di assistere l’animale portando viveri a giorni alterni nel tentativo di tenerlo in vita.

A rendere pubblica la vicenda è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, contattato dalle attiviste. Secondo quanto riferito, nonostante le segnalazioni alle autorità locali e alla polizia municipale, non sarebbe ancora stato avviato alcun intervento.

“Una situazione inaccettabile”, denuncia Borrelli, sottolineando come le immagini raccolte mostrerebbero un animale in condizioni estremamente critiche. Le volontarie avrebbero fornito anche coordinate precise e materiale fotografico per facilitare le verifiche.

Richiesta di intervento immediato

Secondo quanto evidenziato, in casi simili dovrebbe essere attivato il protocollo con il coinvolgimento dei servizi veterinari dell’ASL, per il sequestro dell’animale e il trasferimento in una struttura idonea.

Il maltrattamento di animali è un reato previsto dalla legge, e per questo viene chiesto un intervento tempestivo per salvare il cane e accertare eventuali responsabilità.

Le sollecitazioni alle autorità competenti sarebbero già state formalizzate, mentre resta alta l’attenzione sulla vicenda in attesa di sviluppi.