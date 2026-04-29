Torna al centro dell’attenzione anche a Torre Annunziata la vicenda dell’omicidio di Giancarlo Siani, dopo la decisione della Cassazione che ha respinto i ricorsi presentati da Luigi Baccante e Gaetano Iacolare.

La decisione della Suprema Corte

A oltre quarant’anni dall’agguato del 23 settembre 1985, costato la vita al cronista de Il Mattino, la Corte ha confermato una linea di massimo rigore, ribadendo la persistente pericolosità sociale dei soggetti coinvolti.

Siani fu assassinato per le sue inchieste sui rapporti tra camorra e politica, un contesto che continua a rendere il caso emblematico nella lotta alla criminalità organizzata.

Le posizioni di Baccante e Iacolare

Per Baccante, ritenuto uno dei componenti del commando legato al clan Clan Nuvoletta, resta in vigore il regime di 41-bis. Il ricorso contro la proroga è stato dichiarato inammissibile: i giudici hanno ritenuto adeguate le motivazioni del Tribunale di sorveglianza, evidenziando il ruolo ricoperto nel clan e la mancata dissociazione.

Secondo la Cassazione, permane il rischio concreto di ripristino dei contatti con l’organizzazione criminale, anche durante la detenzione.

Esito analogo per Iacolare, indicato come autista del commando: nonostante abbia già scontato una lunga pena, dovrà continuare a sottostare alla libertà vigilata per quattro anni. La decisione conferma quanto stabilito dal Tribunale di sorveglianza di Torino.

Il quadro investigativo

Gli elementi favorevoli evidenziati dalla difesa non sono stati ritenuti sufficienti a escludere il pericolo di un ritorno nei circuiti criminali. Anche la Direzione Nazionale Antimafia ha sottolineato il rischio di riattivazione dei legami sul territorio.