Sarà una commissione prefettizia a guidare per i prossimi 18 mesi il Comune, dopo il provvedimento di scioglimento disposto dal Governo. La triade è composta dal viceprefetto Maria Cristina Caruso, dal viceprefetto aggiunto Aniello De Angelis e dal dirigente di seconda fascia Francesco Puglisi.

I tre commissari, appena insediati, hanno avuto un lungo confronto operativo con il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Filippo Melchiorre.

La gestione commissariale

Il passaggio dei poteri alla commissione arriva dopo il via libera del Consiglio dei Ministri dello scorso 21 aprile, che ha sancito lo scioglimento dell’ente. Alla base della decisione, il decreto firmato dal prefetto di Salerno Francesco Esposito, che ha evidenziato condizionamenti riconducibili a infiltrazioni della criminalità organizzata.

Determinanti, in questo quadro, gli sviluppi di un’indagine della Direzione distrettuale antimafia che avrebbe fatto emergere episodi di corruzione aggravati dall’agevolazione mafiosa, legati a favori concessi a una ditta del territorio.

Le motivazioni dettagliate dello scioglimento saranno rese note nelle prossime settimane, con il deposito ufficiale della relazione.

Il ricorso dell’ex sindaco

L’ex primo cittadino Raffaele De Prisco ha già annunciato l’intenzione di impugnare il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, aprendo così un nuovo fronte sul piano legale.

Nel frattempo, la gestione amministrativa resta affidata alla commissione, chiamata a garantire legalità e continuità nell’azione dell’ente.