Dopo i recenti episodi di vandalismo segnalati a Nocera Superiore, nuovi fatti preoccupanti arrivano da Pagani, dove un’anziana è stata presa di mira da un gruppo di ragazzi.

Secondo quanto raccontato dalla figlia della donna sui social, alcuni minorenni avrebbero lanciato pietre contro la vittima in più occasioni, provocando paura e danni. L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri della tenenza locale.

Episodi ripetuti

Stando alla ricostruzione, non si tratterebbe di un caso isolato: gli stessi ragazzi sarebbero stati protagonisti, nei giorni scorsi, di comportamenti analoghi nel centro cittadino, prendendo di mira persone e oggetti.

La figlia dell’anziana ha voluto richiamare l’attenzione sulla gravità di quanto accaduto, lanciando un appello ai genitori affinché vigilino sui comportamenti dei propri figli e intervengano per evitare ulteriori episodi, come riporta “Il Mattino“.

Appello al rispetto

“Non è uno scherzo, ma un gesto che crea paura e può avere conseguenze serie”, è il senso del messaggio diffuso, con l’invito a educare i più giovani al rispetto e alla convivenza civile.

Le autorità sono state informate e seguiranno gli sviluppi della vicenda, mentre cresce la preoccupazione per episodi di violenza che coinvolgono giovanissimi nel territorio.