Poste Italiane comunica che negli uffici della provincia di Salerno le pensioni del mese di maggio saranno disponibili a partire da sabato 2.
Dalla stessa data, gli importi saranno accreditati anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che hanno scelto l’accredito diretto. I possessori di carte di debito collegate potranno prelevare contanti presso i 184 ATM Postamat presenti sul territorio, senza necessità di recarsi allo sportello.
Documenti per il ritiro e novità sulla carta d’identità
Per il ritiro in contanti allo sportello è necessario presentare un documento di identità valido, oppure delegare un’altra persona.
Si ricorda inoltre che, dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più considerata valida come documento di riconoscimento, in base al regolamento europeo n. 1208 del 12 giugno 2025. Chi non possiede altri documenti, come patente o passaporto, dovrà dotarsi della Carta d’Identità Elettronica entro tale data.
Copertura assicurativa e consigli
I titolari di carte di debito associate a conti o libretti possono beneficiare gratuitamente di una polizza assicurativa che prevede un rimborso fino a 700 euro l’anno per furti di contante avvenuti entro due ore dal prelievo, sia allo sportello sia agli ATM.
Poste Italiane consiglia infine, per evitare code, di recarsi negli uffici in orari meno affollati, preferendo la tarda mattinata o il pomeriggio e, se possibile, i giorni successivi ai primi del mese.