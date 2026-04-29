Si è svolta giovedì mattina, nella cornice del Salone Azzurro del Palazzo di Governo di Salerno, la cerimonia di consegna delle onorificenze al personale della Polizia di Stato della provincia.

L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione del corpo e ha visto la partecipazione del questore Giancarlo Conticchio, che ha presieduto la premiazione alla presenza dei familiari degli agenti e dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Premi per operazioni e interventi

Nel corso della mattinata sono stati conferiti riconoscimenti agli operatori distintisi per professionalità e coraggio in attività di polizia giudiziaria e in interventi di soccorso pubblico, spesso caratterizzati da situazioni di particolare rischio.

Il messaggio del questore

Nel suo intervento, Conticchio ha sottolineato il valore dell’impegno quotidiano degli agenti, richiamando il motto “Esserci Sempre” come espressione concreta della presenza dello Stato sul territorio.

Un momento significativo è stato dedicato anche ai familiari dei poliziotti, indicati come un supporto fondamentale per chi svolge un servizio tanto delicato quanto impegnativo.