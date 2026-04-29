Si avvicina un passaggio decisivo nella vicenda del Grand Hotel La Sonrisa, noto come “Castello delle Cerimonie”. Il Comune di Sant’Antonio Abate ha infatti completato l’iter burocratico che consente di avviare concretamente le procedure per l’acquisizione e la gestione dell’area.

Ad annunciarlo è la sindaca Ilaria Abagnale, che ha confermato la trascrizione ufficiale del passaggio di proprietà presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli. Un atto atteso da quasi due anni, successivo alla sentenza definitiva della Cassazione che ha sancito la confisca del complesso per abusi edilizi.

Sgombero degli immobili residenziali

Con la trascrizione completata, il Comune può ora procedere con i passaggi operativi. Il primo riguarda lo sgombero di tre appartamenti ad uso abitativo, già oggetto di ordinanza e attualmente in fase di notifica agli occupanti, appartenenti ai nuclei familiari legati alla gestione della struttura.

Attività ancora in corso

Per quanto riguarda le attività ricettive e di ristorazione, al momento non è prevista un’interruzione immediata. La situazione resta infatti legata al giudizio del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, che deve esprimersi sulla sospensiva relativa al ritiro delle licenze.

Parallelamente, l’amministrazione sta valutando tempi e modalità per liberare anche i locali commerciali, passaggio necessario per ottenere il pieno possesso dell’intero complesso.

Attesa per il Tar e tavolo in Prefettura

Nonostante una precedente udienza, il Tar non si è ancora pronunciato definitivamente. In attesa dell’esito, la sindaca ha chiesto al prefetto di Napoli, Michele di Bari, la convocazione di un tavolo istituzionale per gestire la fase operativa.

L’obiettivo dichiarato è dare esecuzione alla sentenza in tempi rapidi, garantendo al contempo il rispetto delle procedure e delle parti coinvolte in una vicenda che resta complessa sia sul piano amministrativo che occupazionale.