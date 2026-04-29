Conti pubblici e sviluppo. Il Comune consolida i conti, nessun aumento di tasse e tariffe, e programma interventi su infrastrutture, scuole e servizi

Approvazione e solidità dei conti

Sarno. Il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto di Gestione 2025 con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario dell’opposizione, certificando un avanzo di amministrazione solido e significativo. Il documento contabile conferma una gestione improntata alla stabilità finanziaria, senza ricorrere ad aumenti della pressione fiscale o delle principali tariffe a carico dei cittadini. Un risultato che, secondo il sindaco Francesco Squillante, rafforza la credibilità dell’Ente e consolida le basi per una programmazione efficace.

Il primo cittadino ha sottolineato il lavoro sinergico tra amministrazione e uffici, evidenziando come il risultato raggiunto consenta oggi di operare con maggiore certezza nella pianificazione di servizi e investimenti.

Investimenti e programmazione sul territorio

L’avanzo sarà destinato a finanziare interventi strategici per il territorio, con particolare attenzione alla manutenzione, alle opere pubbliche, alla scuola, alla cultura, alla mobilità e ai servizi sociali. Tra gli elementi qualificanti del rendiconto emerge anche l’efficienza nei pagamenti: il Comune registra infatti tempi medi anticipati rispetto alle scadenze, a beneficio di imprese, fornitori e professionisti. Un dato che conferma una gestione amministrativa attenta e orientata alla trasparenza.

Acquisizioni e progetti strategici

Nel corso dell’intervento in aula, il sindaco Francesco Squillante ha annunciato due operazioni immobiliari ritenute strategiche. La prima riguarda la proposta di acquisto del complesso “Valle dell’Agro” in via Lavorate, con l’obiettivo di ampliarne l’utilizzo pubblico tra servizi, sport e socialità. La seconda prevede l’acquisizione di un’area parcheggio in via Prolungamento Matteotti, adiacente a Villa Lanzara, per incrementare la disponibilità di sosta nel centro cittadino.

Cantieri, scuole e rigenerazione urbana

Sul fronte delle opere, è pronto il progetto di delocalizzazione della stazione ex Circumvesuviana, finanziato dalla Regione Campania, mentre l’inaugurazione della scuola De Amicis è prevista con l’avvio del nuovo anno scolastico. Conclusi, inoltre, i lavori di riqualificazione di Corso Amendola, mentre procedono gli interventi presso l’ex cava di Lavorate, il Parco Urbano e il Centro Multisportivo Open di via Ingegno.

In fase di avvio anche il recupero della masseria di via Ingegno, bene confiscato alla criminalità organizzata, che sarà restituito alla comunità attraverso un progetto di riutilizzo sociale. Un insieme di azioni che delinea una strategia amministrativa orientata alla crescita, alla valorizzazione del territorio e al rafforzamento dei servizi per i cittadini.

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